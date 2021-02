Om de 3 uur baby in ZNA in 2020

Vorig jaar zagen 3103 baby’s het levenslicht in ZNA, dat is een om de drie uur. Het aantal baby’s lag zes procent (192) lager dan een jaar eerder. In de provincie Antwerpen was dat acht procent minder. Elf maanden na de start van de eerste lockdown zijn er nog geen tekenen van een babyboom. Het aantal geboortes sinds midden december is gemiddeld 14 procent lager dan de voorbije jaren.



In 2020 bevielen 3042 vrouwen in de kraamafdelingen van ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim. Ze schonken het leven aan 3103 baby’s: 2981 eenlingen en 61 tweelingen. Gemiddeld is dat elke 169 minuten een baby.

Maart en juni waren met telkens 292 borelingen de drukste maanden. Net als in 2019 viel de drukste dag in juni. 3 juni was met 22 baby’s de topdag, of een baby per 65 minuten.

Met slechts 1 baby op 24 uur waren 6 juni, 26 juli en 8 oktober de kalmste dagen. In het schrikkeljaar 2020 werden vijf baby’s geboren op 29 februari.

14 procent minder baby’s

Van een babyboom door de eerste lockdown is momenteel geen sprake. In de negen weken sinds 12 december 2020 zijn zelfs 14 procent minder baby’s geboren dan het gemiddelde van dezelfde periode (12 december – 14 februari) in de drie jaar ervoor (2017, 2018 en 2019).

Van 2017 tot en met 2019 werden in die periode gemiddeld 563 baby’s geboren (resp. 575, 556 en 558). Over dezelfde periode sinds 12 december 2020 waren dat er maar 483.

12 december is 38,4 weken na de start van de lockdown op 18 maart 2020. Dat is de gemiddelde duur van een zwangerschap van vrouwen die bevallen bij ZNA.

Opnieuw meer jongens dan meisjes

In 2020 zijn in ZNA opnieuw 5 procent meer jongens dan meisjes geboren. Ook in 2019 waren de jongens met 5 procent meer. De populairste namen zijn Adam bij de jongens en Amira bij de meisjes.

Zwaarste baby weegt 4,5 kilo meer dan lichtste baby

Tussen de lichtste en de zwaarste baby zat bijna 4,5 kilo verschil. De lichtste woog 745 gram, de zwaarste 5190 gram.

(bericht en foto : ZNA)