Omgekeerde kerstbomen aan De Studio

Jeugdauteur JO BRIELS is overleden op 87-jarige leeftijd in Reet. In 1969 verscheen zijn debuutjeugdroman Paco, de matador. Als kind groeide hij op in een volksbuurt van Antwerpen en genoot hij van de verhalen die zijn meester Leopold Vermeiren (De Rode Ridder) vertelde tijdens de schuilkelderuren in de oorlogsjaren. Jozef Briels werd zelf onderwijzer en schreef al snel verhalen voor Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland, Vlaamse Filmpjes en voor de kinderpagina’s in Het Volk en de Gazet Van Antwerpen.Historische feiten en griezelige gebeurtenissen zijn weerkerende ingrediënten in zijn boeken maar Jo Briels verwerkte ook actuele thema’s zoals straatkinderen, drugs en bloedwraak. Een aantal van zijn jeugdromans spelen zich af in de 15de eeuw in Antwerpen, met oa Jan De Lichte als hoofdpersonage. Briels reisde veel en vond ook daar inspiratie en bijzondere locaties voor zijn verhalen. Opmerkelijk anders in zijn oeuvre is De Antimeid (2001), een boek op basis van een waargebeurd verhaal over druggebruik bij tieners. Een jeugdboek van Jo Briels bevat altijd actie en avontuur en werd geschreven in een eenvoudige, soms wat nonchalante spreektaal. Jo Briels was ook columnist, schrijver van radiospelen en reisreportages. Hij kreeg in 1976 de John Flandersprijs voor het beste Vlaamse Filmpje. In 1975 werd hem voor Ploefke Kadoefke de Rotaryprijs toegekend. Het boek Ik haat het knechtjeshuis werd bekroond met de Dr. Ferdinand Snellaertprijs (1991) en de Prijs van den Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (1993). Voor De Antimeid ontving Jo Briels de bronzen prijs van de Kinder- en Jeugdjury Limburg. De afscheidsplechtigheid voor Jozef Briels zal plaatsvinden op dinsdag 28 december 2021 om 10.30u in zijn geliefde Sint-Pauluskerk in Antwerpen.