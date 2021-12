Omgeving rond Havenhuis te vermijden begin volgend jaar

Afgelopen vrijdag heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Noord van de Antwerpse politie een controle opgezet aan de fietsostrade tussen Ekeren en het station Noorderdokken. De politie controleerde op het oneigenlijk gebruik van de route, de naleving van de regelgeving rond speed pedelecs, en de algemene zichtbaarheid in het verkeer. De helft van de gecontroleerde speed pedelecs was in orde. Meestal hadden de gebruikers die niet in orde waren de vereiste documenten niet op zak. Er is ook een aantal bromfietsen beboet omdat ze over de fietsostrade reden. Een van die brommers was aanzienlijk opgevoerd en was niet verzekerd. Om die reden nam de politie het voertuig in beslag.