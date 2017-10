Omkleedcabines met douches voor jeugdspelers Beerschot Wilrijk

Er is een oplossing in de maak voor de jeugdspelers van voetbalclub Beerschot Wilrijk. Over goed weken zullen ze na hun trainingen terug kunnen douchen aan het Universiteitsplein.



Het zat er deze zomer bovenarms op tussen het bestuur van de Kielse club en sportschepen Van Campenhout. De aanbesteding voor nieuwe kleedkamers voor de jeugdspelers bleef maar uit. De voetbalclub was zo boos, dat ze weigerde om mee op te stappen tijdens de Antwerp Pride. Nu wordt er dan toch een mouw gepast aan het probleem. Midden november moet de aannemer nieuwe omkleedcabines met douche leveren. Het kabinet van Van Campenhout hoopt dat het conflict daarmee van de baan is.