Omleiding bussen door werken op Turnhoutsebaan

De veelgebruikte buslijnen 410, 411, 412 en 413 van Antwerpen naar de Kempen bedienen hun traject tussen Schilde en Halle niet van maandag 7 tot en met donderdag 10 augustus. Door werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde volgen ze dan een omleiding langs Oelegem, Zandhoven en Halle Dorp. De meeste ritten van lijn 411 worden tijdens de werken vervangen door verkorte ritten van lijn 410. Meer details zijn te vinden op www.delijn.be.

Tijdens de werken kunnen vier haltes in Schilde en Halle niet bediend worden. In Schilde gaat het om de haltes Wisselstraat, Schanslaan, Klein Waterstraat en Kerkelei. In Halle stoppen de bussen niet aan de halte Eikenlaan. Reizigers in dit gebied kunnen de bus nemen aan halte Leeuwerikendreef op de Eikenlaan in Halle of aan halte Brasschaatsebaan op de Turnhoutsebaan in Schilde.

Aangepaste dienstregeling voor 410, 412 en 413

De vier buslijnen krijgen een aangepaste dienstregeling tijdens de werken. In Antwerpen en Turnhout blijven de vertrektijden ongewijzigd. De doorkomsttijden van de bussen blijven dezelfde tot en met de laatste halte vóór de omleiding. Details over de doorkomsttijden op de omleiding zijn te vinden in de routeplanner van De Lijn.

Verkorte ritten lijn 410 alternatief voor lijn 411

De meeste ritten op lijn 411 worden niet gereden van 7 tot en met 10 augustus. Ze worden vervangen door verkorte ritten op lijn 410 tussen Antwerpen en Schilde (dienstencentrum, halte Hoogaertslaan) en omgekeerd. Dit betekent dat er in Antwerpen in plaats van bus 411 elk uur een bus met lijnnummer 410 naar Schilde vertrekt op de Fr. Rooseveltplaats, en omgekeerd.

Reizigers vanuit Halle en Zandhoven kunnen uitzonderlijk gebruikmaken van buslijnen 410, 412 en 413, die passeren op de omleidingsreisweg. Zandhoven is bereikbaar met buslijnen 420, 421 en 427.

(bericht en foto : De Lijn)