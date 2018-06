Omleiding busverkeer tijdens stratenloop in Zandvliet

Op vrijdagavond 8 juni vindt er een stratenloop plaats in Zandvliet. Daardoor is er geen verkeer mogelijk in een gedeelte van de Putsebaan.

De Putsebaan is afgesloten tussen de Bremstraat en de Aakstraat. Hierdoor volgen de bussen van De Lijn vanaf 17.30 tot 23 uur volgende omleiding:

Richting Zandvliet: normale reisweg tot Zoutestraat – rechts Zandvlietse Dorpstraat – rechts Antwerpsebaan en verder de normale reisweg.

Richting Antwerpen: normale reisweg tot Antwerpsebaan – links Zandvlietse Dorpstraat – links Zoutestraat en verder de normale reisweg.

De haltes Antwerpsebaan, Aakstraat, Dorp en Bakkerstraat worden niet bediend. Er worden vervanghaltes in de Zandvlietse Dorpstraat voorzien ter hoogte van de kruispunten met de Zoutestraat, IJzerenwegstraat en Antwerpsebaan.

Foto: Belga