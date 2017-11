Omleiding Sint-Pietersvliet

Door een beschadigde detectieslus in de Sint-Pietersvliet zijn er problemen met de verkeerslichten op het kruispunt met de Van Meterenkaai. Daarom moet de lus zo snel mogelijk worden hersteld. De herstellingswerken starten morgen en zijn vrijdag 1 december afgerond. Daarna moet de bestrating nog 7 dagen uitharden.

Tijdens de werken is het niet mogelijk om de straat uit te rijden richting Kaaien. Dat verkeer wordt omgeleid via Klapdorp. De straat in rijden vanaf de Kaaien blijft wel mogelijk. Parking Tolhuis blijft bereikbaar tijdens de werken.

De trams op lijn 7 rijden ook normaal.

(foto : Google Street View)