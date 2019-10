Omstaanders houden dief staande

Gisteren hebben enkele burgers een dief kunnen overmeesteren die in een apotheek aan de Gemeentestraat een diefstal had gepleegd.

Een apotheker in de Gemeentestraat kreeg gistermiddag een 'klant' over de vloer die een geneesmiddel vroeg, maar dit zonder te betalen meegritste. Toen de medewerkster hem staande wilde houden gaf hij haar een slag in het gezicht en zette hij het op een lopen. Enkele omstaanders in de straat konden de verdachte echter staande houden en enkele ogenblikken late werd hij gearresteerd door het snelleresponsteam. De man bleek illegaal in ons land en werd meegenomen naar het cellencomplex op de Noorderlaan.

(foto : © Belga)