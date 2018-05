Vandaag werd het kunstwerk van kunstenaarscollectief Gelitin voorgesteld in het Middelheimpark. Het is omstreden door de erectie die het beeld toont.

Zelf zien de kunstenaars er geen probleem in. Florian Reither verklaarde dat hij meer gechoqueerd was door het drukke verkeer in de buurt dan door het kunstwerk.

