Negentig ton opgeruimd zwerfvuil, dat is het resultaat van River Clean Up. Op bijna 50 plaatsen in ons land kwamen, niet toevallig vandaag op World Clean Up Day, duizenden vrijwilligers samen om afval langs de Schelde en de Maas op te ruimen. Onder hen ook Dimitri Leue. De Antwerpse acteur is peter van River Clean Up.