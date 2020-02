Een pas aangelegd verkeersplateau zorgt voor problemen in de Kleistraat in Aartselaar. De drempel is net een centimeter hoger dan wettelijk toegelaten en bovendien is er net na het plateau een kleine hobbel in het wegdek. Daardoor krassen heel wat wagens zelfs aan relatief lage snelheid met hun chassis over het asfalt. De aannemer moet het verkeersplateau nu opnieuw aanleggen.