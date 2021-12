Onbegrip over de sluiting van de bioscopen

Dat cinema's vanaf zondag weer moeten sluiten wegens de coronapandemie, stuit op onbegrip bij bioscoopgroep Kinepolis. Woordvoerster Anneleen Van Troos had het in een reactie tijdens de nieuwsuitzending van VRT over 'een bittere pil' met een 'serieuze mentale impact' op het personeel. 'Dit is een beslissing die heel hard aankomt', aldus Van Troos. 'Als je de strenge maatregelen bekijkt die wij vandaag toepassen, dan begrijpen wij eigenlijk niet hoe een totaalverbod op filmvoorstellingen kan bijdragen tot het voorkomen van besmettingen. Internationaal zijn er ook studies die aantonen dat het besmettingsrisico minimaal is in theater- en cinemazalen.'

Daarnaast hekelt Kinepolis dat de maatregel ook geen deel zou hebben uitgemaakt van het advies van de experten die de overheid bijstaan bij het beheer van de pandemie. Bovendien is de kerstvakantie doorgaans 'een topperiode' voor Kinepolis en ook nu is er een 'fantastisch filmaanbod', zegt Van Troos. 'We hebben de afgelopen dagen gezien dat de gezinnen op zoek zijn naar ontspanning samen met de kinderen. Wij kunnen dat organiseren op een volgens ons veilige manier.'