Onbekenden schilderen fietspad op de Turnhoutsebaan

Sinds gisteren ligt er een nieuw stukje fietspad op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Geen officieel fietspad, maar wel markeringen in krijtverf. Wie verantwoordelijk is voor deze actie, is nog onduidelijk

Tussen de Van Geertstraat en de Kroonstraat ligt plots een fietspad. Het is geen fietserszone aangelegd door de overheid, maar een actie van een aantal personen of vereniging uit de buurt. Het burgerinitiatief 'Pak 'm aan de Turnhoutsebaan' laat aan GvA weten niet verantwoordelijk te zijn voor de actie. Ze staan wel volledig achter het initiatief en zijn op de hoogte, maar zelf hebben ze er niets mee te maken.

(bron en foto : GvA)