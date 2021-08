Onbekenden vuren kogels af naar woning in Hoevenen

In Hoevenen, een deelgemeente van Stabroek, hebben onbekenden in de nacht van zondag op maandag het vuur geopend op een woning in de Parijseweg. Dat zegt het Antwerpse parket. Er werden twee kogelinslagen teruggevonden in de gevel, maar niemand raakte gewond.

Of er mogelijk een link is met het drugsmilieu, zoals wel vaker bij soortgelijke incidenten in de regio Antwerpen, zal nog verder worden onderzocht. Het parket vorderde een onderzoeksrechter en de zaak is in handen van de lokale politiezone Noord.

Archieffoto Belga