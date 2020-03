Ondanks "lage" aantal doden: "de piek is nog niet voorbij"

Het aantal nieuwe overlijdens door COVID-19 lag zondagmiddag relatief laag, met slechts acht gerapporteerde overlijdens in de afgelopen 24 uur. Daags voordien waren dat er nog dertig. Toch betekent dat niet dat de piek al bereikt is, waarschuwde viroloog Marc Van Ranst in De Zevende Dag op de VRT.

De rapportering loopt in het weekend soms wat trager. "We weten dat cijfers in het weekend niet altijd even vlot doorkomen, maar dat we moeten rekening houden dat dit nog even erger wordt voor het beter wordt", zo formuleerde Van Ranst het.

Het valt dus af te wachten hoe de cijfers in de komende dagen verder zullen evolueren. In totaal zijn al 75 sterfgevallen gerapporteerd in ons land. Van Ranst noemde het nieuwe coronavirus in De Zevende Dag ook 'een blijver'. "Dit virus zal niet slechts één rondje rond de wereld maken."

De viroloog verwacht dat de ziekte zal evolueren naar een seizoensziekte. Er wordt in elk geval met man en macht aan een vaccin gewerkt. Paul Stoffels van Johnson&Johnson verwacht dat wel ten vroegste binnen een tiental maanden.