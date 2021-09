Ondanks negatief advies overheid: toch weer verre reizen mogelijk

In de afgelopen nacht zijn twee voertuigen gebotst op de Noorderlaan ter hoogte van de brug in de richting van de binnenstad. Een van de wagens was tegen de richting in de Noorderlaan op gereden richting Merksem en botste zo frontaal op een andere wagen. De bestuurder (64) die in de juiste richting reed, liep een aantal verwondingen op maar is niet in levensgevaar. De spookrijder (27) legde een positieve ademtest af. Gezien het alcoholgebuik en het onverantwoord rijgedrag is zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Ook hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De twee voertuigen waren na de klap niet meer rijvaardig en moesten worden getakeld. De brandweer heeft ter plaatse de rijbaan gereinigd.Foto GVA/BFM