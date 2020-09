Ondanks Operatie Nachtwacht: mogelijk woning beschoten in Deurne

De eerste nacht van operatie Nachtwacht, de grootste veiligheidsactie van de politie in 20 jaar, is verlopen zonder noemenswaardige incidenten. Maar de tweede nacht lijkt er wel een incident te zijn gebeurd in Deurne, ondanks de extra aanwezigheid van politiemanschappen in verschillende wijken daar. De politie kreeg een melding binnen van een schietpartij in de Palinckstraat. De politie is er momenteel aanwezig en bevestigt dat er aanwijzingen zijn van een schietpartij. Agenten doen er momenteel nazicht.

Zondag licht Bart De Wever Operatie Nachtwacht toe in Wakker op Zondag bij Bieke.

Foto Belga