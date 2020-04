Ondanks de herhaalde oproep om niet massaal af te zakken naar de heropende recyclageparken, was het er vanochtend toch erg druk. Heel wat mensen kozen er voor om aan te schuiven. De politie is ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden, en te zien dat iedereen zich aan de regels houdt. Opvallend: ook heel wat Antwerpenaren proberen in de stadsrand hun afval kwijt te raken.