Nieuws Ondanks protest toch vergunning voor omstreden Ineos-project

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven heeft van de provincie een vergunning gekregen om een ethaankraker te bouwen. Project One is een mega-installatie met een kostenplaatje van bijna 3 miljard. Er kwam veel kritiek op dat project.