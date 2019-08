Ondanks rijverbod toch onder invloed onderweg

Gisterenavond heeft het verkeersondersteuningsteam van de regio West een auto aan de kant gezet aan het Steenplein. De bestuurder gaf de indruk onder invloed onderweg te zijn.

Bij het opvragen van de boorddocumenten en het rijbewijs, gaf de bestuurder te kennen dat hij geen rijbewijs op zak had. Hij vertelde aan de politie dat hij een rijverbod van één jaar heeft lopen omdat hij onder invloed van verdovende middelen had gereden. Hij voegde er nog aan toe dat zijn rijbewijs op de politierechtbank ligt. De verkeersploeg controleerde de man opnieuw. Hij blies 'safe' maar de speekseltest was wel positief. Gezien de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs, werd contact opgenomen met het parket. Op vraag van het parket werd de auto geïmmobiliseerd. De dienst technische bijstand van ons korps legde een wielklem aan. De politierechtbank zal verder gevolg geven aan de feiten.