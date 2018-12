Er is voorlopig geen plaatstekort in opvangcentra voor daklozen, al is het er de laatste dagen wel extra druk geweest. Want de temperaturen bleven rond het vriespunt schommelen. Het CAW, dat de daklozen bijstaat, vindt dat positief. Maar benadrukt wel dat elke dakloze er één te veel is. En dat we ons nog meer moet engageren om het probleem aan te pakken.