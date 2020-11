Onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur

In de nacht van zaterdag op zondag negeerde een Frans voertuig het rode verkeerslicht. Het wijkteam Brederode uit de regio Centrum reed de auto achterna richting Stadspark.

Het kostte wat moeite om de bestuurder tot stoppen aan te manen. Na een tijdje besliste de man om z'n auto toch maar aan de kant te zetten. In de wagen vond de politie verschillende lege flesjes bier. Dat en de alcoholgeur die uit de wagen kwam, deed vermoeden dat de man onder invloed van alcohol reed. Zoals te verwachten viel, legde de bestuurder een positieve alcoholtest af. Een speekseltest wees uit dat hij ook onder invloed van verdovende middelen reed. Het rijbewijs van de 32-jarige is onmiddellijk ingetrokken. Naast de vermeldde zaken kreeg de man ook nog een proces-verbaal voor het negeren van het rode verkeerslicht, het niet naleven van de bepalingen inzake inschrijving van voertuigen en zijn onnodige verplaatsing tussen middernacht en vijf uur in de ochtend in het kader van de lopende coronamaatregelen.

(foto © belga)