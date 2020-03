Onderhoudswerken op viaduct A12 vanaf maandag

Volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan het wegdek van de A12 Antwerpen – Brussel. Op het viaduct van de A12 in Wilrijk wordt het asfalt plaatselijk vernieuwd in de richting van Brussel. De rechterrijstrook is er dan afgesloten.

Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april wordt er gewerkt op het viaduct van Wilrijk (A12) in de richting van Brussel. Op verschillende locaties worden asfaltherstellingen uitgevoerd aan het wegdek. De werfzone loopt vanaf de Bevrijdingstunnel tot aan de uitrit van het viaduct naar de Boomsesteenweg (N177). In deze zone worden de pechstrook en de rechterrijstrook ingenomen. Het verkeer moet er langs de overige rijstroken passeren. De oprit van de Boomsesteenweg naar het viaduct (t.h.v. Valaarpark) wordt afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt gebruik van de verkeersluwere periode om deze noodzakelijke onderhoudswerken onder optimale omstandigheden overdag uit te voeren.