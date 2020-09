Ondersteuning voor scoutsgroepen die geleid werden door Reuzegommers

Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat extra ondersteuning geven aan scoutsgroepen die geleid werden door leden van studentenclub Reuzegom. Die kwamen in opspraak na een studentendoop van 2018 waarbij Sanda Dia uit Edegem om het leven kwam.

Enkele Reuzegommers zijn nog leider geweest bij de scouts. En dat leidt toch wel tot wat bezorgdheid bij de koepel Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij gaan die bewuste groepen nu opvolgen. De vzw benadrukt dat het vernederen, bang of belachelijk maken van kinderen niet thuishoort in een jeugdbeweging. Vrijdag verschijnen 18 leden van Reuzegom voor de raadkamer, die zal beslissen of ze vervolgd worden voor onder meer onopzettelijke doding. Geen van hen is op dit moment nog leider bij de scouts.

(Themabeeld: © Belga)