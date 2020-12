Onderwijskoepels geen vragende partij voor verlenging kerstvakantie

Alle beslissingen op het corona-overleg tussen de onderwijspartners worden in overleg met de virologen genomen. Daarom start elke vergadering met een virologische stand van zaken door de experts, onder meer op basis van de CLB-cijfers. Zo reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de vraag of ze een verlenging van de kerstvakantie zien zitten als maatregel om een nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. "Op het vorige overleg is gebleken dat scholen dankzij de nauwgezette toepassing van de maatregelen behoorlijk veilige plaatsen zijn", heet het in een reactie. "Zonder tegenbericht van de virologen die het onderwijsveld adviseren, is een verlenging van de kerstvakantie voor ons daarom nu niet aan de orde."

Met name OESO-topman en pedagoog Dirk Van Damme en immunoloog Hans-Willem Snoeck van Columbia University in New York riepen eerder op om de scholen tot eind januari te sluiten. "Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf voor de tweede voorbij is", klonk het op Twitter. Maar daar gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen alvast niet in mee.

Ook bij GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zien ze liever de schoolpoorten opnieuw opengaan na de kerstvakantie. "We volgen het advies van de virologen die aan het overleg met de onderwijspartners deelnemen", benadrukt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. "De veiligheid staat voorop, zowel voor onze leerlingen als voor onze leerkrachten, maar als het kan willen we de scholen open houden, want we weten wat de impact is als we dat niet doen. We hopen dat de maatregelen tijdens de kerstvakantie door iedereen gerespecteerd worden en dat we zo de curve verder naar beneden krijgen."

(Bron en foto: © Belga)