Onderwijsminister Ben Weyts wil één taaltest voor alle kleuters

Uw kind is deze ochtend misschien ook in het halfdonker vertrokken naar school. De herfstvakantie zit erop, en dan zijn de donkere dagen begonnen. Vandaag is dan ook de aftrap van 'Helm op, fluo top'. Met die actie worden kinderen aangemoedigd om tijdens hun wandeling of rit naar school een helm op te zetten, en een fluohesje te dragen. En dat was vanochtend zeker te merken in Schoten.