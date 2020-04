Onderwijsminister Weyts denkt aan verlenging schooljaar

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) afhangt, dan duurt het schooljaar iets langer dan normaal - voor de leerkrachten dan toch. Weyts doet die 'suggestie' vandaag in een interview in Gazet van Antwerpen.

De beslissing daarover ligt immers finaal bij de school, maar Weyts stelt wel voor om klassenraden en deliberaties in juli te laten plaatsvinden zodat er in juni maximaal tijd is voor lessen en examens. 'In leertijd uitgedrukt lopen kinderen nu tien procent achterstand op', zegt Weyts. 'Dat is ingrijpend, maar te corrigeren. Als we creatief zijn.'

Zoals bekend kunnen de kinderen maandag, na de paasvakantie niet terug naar school. Wel start het afstandsonderwijs echt, met preteaching: leerstof wordt eerst virtueel gegeven en later nog eens voor de klas. 'Zo geven we perspectief richting een heropening van de scholen', zegt Weyts. Over een datum waarop de scholen open moeten spreekt Weyts zich niet uit. Hij gaat wel 'als het kan samen met de Franse en Duitstalige Gemeenschap' de Nationale Veiligheidsraad een voorstel doen over de timing en voorwaarden van de heropening. De Veiligheidsraad komt eind volgende week weer bijeen. Weyts weet dat een verlenging van het schooljaar moeilijker zal liggen voor de bonden 'omdat leerkrachten dan iets langer moeten werken. Maar als ik zie hoeveel mooie dingen leerkrachten nu al doen, dan geloof ik daar in.'