Onderwijsministers moeten met maatregelen komen

Heel wat kinderen trokken vandaag in pyjama naar school. Ze doen dat als teken van solidariteit, met klasgenootjes die door een langdurige ziekte niet naar school kunnen komen. De nationale pyjama-dag is een initiatief van Bednet. Bednet zorgt er voor dat wie ziek is -toch van thuis of vanuit het ziekenhuis -de lessen in de eigen klas kan blijven volgen. Het afgelopen jaar volgden meer dan duizend leerlingen de lessen via bednet. Zo'n 30 procent daarvan in de provincie Antwerpen.