Onderzoek explosie Paardenmarkt na 7 maanden afgerond

Het gerechtelijk onderzoek naar de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen is afgerond. De ontploffing, in januari van dit jaar, was een groot menselijk drama. Twee mannen kwamen toen om het leven.



Zeven maanden na de explosie is het onderzoek klaar. Maar over de schuldvraag is er nog altijd geen duidelijkheid. Het Antwerpse parket verwacht tegen midden oktober meer te weten. Er werd meteen na de ontploffing gesproken over een gaslek, en de Egyptische huisbaas werd nalatigheid verweten. Niet alleen kwamen er twee mensen om het leven, drie gebouwen zijn verwoest en zes panden werden onbewoonbaar verklaard. De ontploffing riep vragen op over de leefbaarheid in sommige Antwerpse panden. Een proces is ten vroegste voor volgend jaar.