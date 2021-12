Onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Beerschot-aanhang

De Antwerpse politie is een onderzoek gestart naar anti-Joodse en nazistische gezangen van Beerschot-aanhangers. De slogans zijn te horen in een filmpje op sociale media. De beelden werden gisteravond na de wedstrijd tegen Anderlecht (0-7) gemaakt aan Café Stadion op het Kiel. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld voor aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of gemeenschap. De club veroordeelt de gezangen.