Bij huiszoekingen in Deurne, Asse en La Louvière en is de voorbije weken in totaal 790 ton pesticiden in beslag genomen die illegaal zouden zijn ingevoerd via de Antwerpse haven.

De pesticiden worden gebruikt als bestrijdingsmiddelen bij de teelt van fruit en groenten in België en andere Europese landen en zouden mogelijk een risico voor de volksgezondheid kunnen vormen. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn de producten afkomstig uit India of China. Het onderzoek naar de precieze inhoud ervan is nog aan de gang en het is mogelijk dat een aantal momenteel verdachte partijen alsnog vrijgegeven wordt, op voorwaarde dat aangetoond wordt dat ze ontegensprekelijk aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.

(archiefbeeld Pixbay)