Onderzoek naar mogelijk agressief gedrag van korpschef

Lee Vanrobays, de korpschef van de politiezone Hekla, wordt beticht van slagen en verwondingen toen hij bij een verkeersdispuut wou tussenkomen.



Het Antwerpse parket bevestigt aan onze redactie dat er een onderzoek loopt tegen de 43-jarige Vanrobays. Die wou in oktober vorig jaar bemiddelen bij een ruzie in het verkeer. En dan lopen de versies uiteen: volgens de ene is de korpschef dan zelf aangevallen, maar de tegenpartij beweert dan weer dat Vanrobays agressief geworden zou zijn. Vanrobays was niet aan het werk toen het incident zich voordeed. Volgens het parket heeft de klacht ook geen invloed op de uitoefening van zijn functie. Vanrobays geniet de steun van de politiezone HEKLA (Hove - Edegem - Kontich - Lint - Aartselaar).