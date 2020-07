Onderzoek naar moord na dood van bejaarde vrouw in Zoersel

In Zoersel is dit weekend een bejaarde vrouw met geweld om het leven gebracht in een initiatief voor beschut wonen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis. Het Antwerpse parket bevestigt de feiten.

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar moord. De 83-jarige vrouw werd zaterdag aangetroffen in de gemeenschappelijke delen van het complex voor beschut wonen De Sprong in de Emiel Vermeulenstraat in Zoersel. Het slachtoffer vertoonde een wonde aan het achterhoofd. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis afgevoerd, maar daar overleed ze aan haar verwondingen.

De onderzoeksrechter, het labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse en het onderzoek van wees uit dat de vrouw niet om het leven zou zijn gekomen door een val, maar dat het gaat om een gewelddadig overlijden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog volop onderzocht.De Sprong is een initiatief voor beschut wonen van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Bethanië. Daar werd in september vorig jaar ook al een 35-jarige patiënte vermoord, toen door een ex-patiënt.

