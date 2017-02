Onderzoek naar uitkeringen aan 16 Syriëstrijders

Het Antwerpse gerecht onderzoekt 16 nieuwe dossiers van Syriëstrijders die mogelijk onterecht een uitkering hebben gekregen.



Het gaat vooral over werkloosheidsuitkeringen. Iemand die in Syrië of in Irak vecht, kan hier natuurlijk geen werkloosheidsuitkering blijven opstrijken. Opvallend : drie jaar geleden onderzocht het arbeidsauditoraat in Antwerpen ook al eens een 17-tal dossiers en enkele van de verdachten toen komen nu opnieuw voor in de lijst. Ze zijn destijds niet vervolgd, omdat de RVA al sancties had opgelegd en ook schorsingen en definitieve uitsluitingen.