Onderzoek naar vrouw die werd doodgeschoten aan Sportpaleis stopgezet

Het onderzoek naar de dood van Ann Bourgoin is stopgezet. De raadkamer heeft vandaag de onderzoeksrechter ontlast van de zaak.

De vrouw van 38 werd 10 jaar geleden doodgeschoten terwijl ze aan het fietsen was in de buurt van het Sportpaleis. In eerste instantie leek de dood van Bourgoin niet verdacht, maar uit een autopsie bleek dat er zich een zeer kleine kogel in haar hart bevond. Het gerecht voerde een reconstructie uit en deed een oproep naar getuigen, zonder enig resultaat. Een jonge crimineel uit de buurt en ook een wapenverzamelaar uit Merksem werden een tijdje verdacht. Bovendien was ook de Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy een tijd verdachte in deze zaak, maar op geen enkel moment kwam er een doorbraak. Het onderzoek wordt nu definitief stopgezet en zo blijft de moord een groot mysterie.