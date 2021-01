Onderzoekers vrezen problemen als we te fijnmazig vaccineren

Zowat 22 procent van de zorg- en hulpverleners in België overwoog in december 2020 te stoppen met het uitoefenen van hun beroep. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met de 10 procent in niet-coronatijden. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van het gezondheidsinstituut Sciensano en KU Leuven naar de impact van de coronacrisis op de zorgverleners.