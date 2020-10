De uitvaartsector kreunt intussen ook onder de stijgende besmettingscijfers. Steeds meer begrafenisondernemers moeten in quarantaine, nadat ze in contact kwamen met besmette mensen. Aan sneltesten raken ze niet, want de begrafenissector is geen prioriteit. En dan is er nog het aantal mensen dat toegelaten wordt op een uitvaart. Volgens de ene richtlijn 200, volgens een andere maximaal 40.