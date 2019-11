Onduidelijk bericht over gewapende man op de universiteit zorgt voor commotie

Een onduidelijk bericht dat maandagochtend naar UAntwerpen werd gestuurd, zorgt voor de nodige commotie op de universiteit. De politie onderzoekt de zaak prioritair, maar paniek is niet nodig.

Maandagochtend lanceerde een tot dusver onbekende persoon een Snapchat-bericht over een gewapende man die zou willen toeslaan. In het bericht wordt de Universiteit Antwerpen niet vernoemd, maar het bericht werd wel namens een zogezegde student geneeskunde naar de helpdesk van de universiteit gestuurd.

De universiteit informeerde uiteraard meteen de lokale politie en is in permanent contact met hen. Volgens de politie is er geen sprake van een acute dreiging. De zaak wordt prioritair verder onderzocht, maar alle lessen en andere activiteiten op de universiteit vinden gewoon verder plaats. Er is momenteel geen enkele reden tot paniek.

De politie is aanwezig op Campus Drie Eiken, met als belangrijkste doel iedereen gerust te stellen. Verdere informatie volgt zo snel mogelijk via de kanalen van de Universiteit Antwerpen.

www.uantwerpen.be/crisisupdate