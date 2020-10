Onduidelijke testresultaten WZC Melgeshof: Eerst 7 besmettingen nu ineens 56

Vorige week woensdag werden de 112 medewerkers van woonzorgcentrum Melgeshof getest op covid-19 in samenwerking met de overheid. De volledige testresultaten gaven maandag aan dat 7 medewerkers positief hadden getest, maar werden vandaag bijgesteld naar 56 positieve gevallen. Zorgbedrijf Antwerpen hertest vandaag alle medewerkers en vrijwilligers. In afwachting van meer duidelijkheid over de testresultaten neemt Zorgbedrijf Antwerpen maximale voorzorgsmaatregelen voor bewoners en medewerkers. De situatie is frappant aangezien er op heden geen bewoners met corona in Melgeshof verblijven.

Zorgbedrijf Antwerpen ging met een aantal woonzorgcentra in op het overheidsaanbod om alle medewerkers te testen. Dat gebeurde in woonzorgcentrum Melgeshof afgelopen woensdag 14 oktober. Er werden tests afgenomen van de 112 medewerkers en vrijwilligers, die vervolgens door de overheid werden opgehaald en verwerkt. De overheidstests waren enkel voor medewerkers bedoeld.

Toen de volledige testresultaten maandag jongstleden beschikbaar waren, bleek dat 7 van de 112 medewerkers positief hadden getest voor covid-19. Uiteraard ging het om medewerkers zonder ziektesymptomen: wie ziek is, blijft thuis. Vandaag werd Zorgbedrijf Antwerpen op de hoogte gebracht dat de volledige testresultaten waren bijgesteld en dat er niet 7 maar 56 positieve tests waren. Dat is frappant aangezien er tot op heden geen bewoners met corona verblijven in Melgeshof.

Op dit moment is de situatie onduidelijk. Omdat niet eenduidig te bepalen is of er inderdaad 56 positieve gevallen zijn bij de medewerkers of 7, neemt Zorgbedrijf Antwerpen alle mogelijke voorzorgen om bewoners en medewerkers maximaal te beschermen. Intussen nam Zorgbedrijf Antwerpen de volgende stappen om de situatie uit te klaren:

Alle medewerkers zijn vandaag opnieuw getest in samenwerking met ZNA. Daarvan zijn de eerste resultaten in de loop van morgennamiddag beschikbaar. Ondertussen dragen alle medewerkers maximale beschermkledij. Zo worden eventuele besmettingen voorkomen.

Alle bewoners worden woensdag getest, omdat dat vandaag niet meer mogelijk was voor de testcapaciteit. De eerste resultaten van die tests zullen donderdagavond beschikbaar zijn. Bewoners kunnen tot en met zondag het woonzorgcentrum voorlopig niet verlaten. De kapper en pedicure zijn eveneens niet beschikbaar tot en met zondag

Uit voorzorg is tot en met zondag voorlopig geen bezoek toegelaten in Melgeshof.

Zorgbedrijf Antwerpen brengt de bewoners en de familieleden op dit moment op de hoogte.

De situatie in Melgeshof is gelukkig een alleenstaand geval van onduidelijkheid over testresultaten. Toch hecht Zorgbedrijf Antwerpen er belang aan hierover transparant te communiceren. Zodra de testresultaten beschikbaar zijn, worden de huidige maatregelen herbekeken. Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen op 03 431 31 31.