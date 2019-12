Onduidelijkheid over toekomst ISVAG-oven

In de polder zien ze de komst van een afvalverwerkingsinstallatie niet zitten.

Coalitiepartners N-VA en sp.a verschillen van mening over wat er nu moet gebeuren met de huidige ISVAG-oven in Wilrijk. Sp.a zou graag een nieuwe installatie in de haven zien, maar de N-VA ziet dat minder zitten. Ook in de haven is men kritisch en nu luiden ook Stabroek, Berendrecht en Zandvliet de alarmbel. Zij noemen zo'n installatie in de haven een onverantwoorde keuze.