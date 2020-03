Onduidelijkheid wanneer scholen terug open mogen

De vraag is nu wanneer de scholen opnieuw open zullen gaan. Sommige directeurs zeggen vandaag in de krant dat als ze halfweg mei niet opnieuw kunnen openen, dat ze dan beter ineens dicht blijven tot het einde van het schooljaar.

Bij de scholen hopen ze vooral dat er snel duidelijkheid is. Karin Heremans, directrice van het Antwerpse Atheneum, stelt intussen voor om het schooljaar met een weekje te verlengen. Voor de kinderen hoeft de vakantie niet later te beginnen. Enkel de klassenraden zouden tot begin juli kunnen doorgaan. Als de leerkrachten én de vakbonden daarmee akkoord gaan, zouden de examens een weekje later kunnen beginnen. Op 18 juni in plaats van op 11 juni. Dan kan er een week langer les gegeven worden.