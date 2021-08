Of u nu vegetariër of vleesliefhebber bent, in Hemiksem wordt u culinair verwend in de huiskamer van Florian. Bij "Cochon en Carot" kan u terecht voor gerechten uit de wereldkeuken die bovendien met veel aandacht voor duurzaamheid worden klaargemaakt. De ingrediënten zijn lokaal, de varkens die het vlees leveren hebben een mooi leven achter de rug en bij het koken gaat er niets verloren. De huiselijke sfeer krijgt u er bovenop.