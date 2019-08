Ongeruste familie start affichecampagne voor vermist meisje

De familie van een vermist 17-jarig meisje is met een affichecampagne gestart en heeft enkele berichten op sociale media geplaatst. Amber uit Deurne is al enkele dage spoorloos.

Volgens de familie is het meisje ten prooi gevallen aan een loverboy. De politie is een onderzoek gestart. Het meisje was vorige week donderdag op bezoek bij haar papa. Rond 16u zou ze de trein nemen naar Beernem, waar ze verblijft in een gesloten instelling. Maar sindsdien is ze spoorloos.

Hieronder de oproep die op Facebook circuleert .

Aan iedereen die tot hiertoe al de moeite hebben gedaan om de verdwijning van Amber D'Hooge mee te verspreiden een welgemeende dankjewel !

Spijtig genoeg is ze nog steeds niet tetecht maar geven de moed als familie niet op!

Wij als familieleden van Amber gaan door een emotionele rollercoast en reageren hierdoor soms te fel op reacties van de ontzettend velen dezelde vragen die we krijgen daarom roep ik iedereen op om uit te kijken naar de speciefieke kenmerken waaraan je Amber kan herkennen :

Amber is tussen de 1m70 - 1m75 groot , kleur van ogen is groen , oorspronkelijke kleur van haar is donker bruin maar gezien ze regelmatig pruiken draagt zoals te zien is op onderstaande foto veranderd haar uiterlijk ook regelmatig verder en zeker niet onbelangrijk is dat Amber op een sierlijke manier stapt, drinkt, eet rookt enz.....

Indien je haar opmerkt gelieve dan direct contact op te nemen met de politie waar je jezelf op dat moment bevindt en Niet eerst iemand van de Familie te contacteren want dat is enkel verloren tijd!! De famile D'Hooge bedanken jullie alvast