Twee twintigers uit Essen en Malle zijn maandag voor de rechtbank verschenen, omdat ze vorig jaar een 14-jarige jongen in een auto zouden hebben gesleurd. Ze verdachten zijn zus van diefstal en wilden verhaal halen. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot achttien maanden. Een van de beklaagden is momenteel aangehouden op verdenking van moord. Beide beklaagden kwamen al eerder met het gerecht in aanraking. Amin T. werd in 2015 veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel voor zware diefstal. Ook Jonas V. liep al twee correctionele veroordelingen op. Hij is momenteel aangehouden op verdenking van moord. Twee weken na de feiten waarvoor hij nu terecht staat, had hij de 60-jarige partner van zijn moeder doodgeschoten in hun woning in Essen. De raadkamer maakte dat dossier onlangs over aan het parket-generaal met het oog op een verwijzing naar assisen. Vonnis op 4 oktober.