VIDEO Ongeval Loenhout: "Weg in namiddag hopelijk terug vrijgemaakt"

Met een spiksplinternieuwe auto de lage-emissie-zone binnenrijden en toch een GAS-boete krijgen. Dat kan bij buitenlandse voertuigen. Die moeten zich 24 uur vooraf registreren via de website van Slim Naar Antwerpen. Maar Tania uit Perpignan in Frankrijk was niet op de hoogte. Ze gaat de boete dus niet betalen, zegt ze. Tania voelt zich gediscrimineerd omdat Nederlanders zich vooraf niet moeten inschrijven en andere Europeanen wel.