Kop-staart aanrijding in Kennedytunnel zorgt voor zware file

Vanmiddag is er een ongeval gebeurd met 2 vrachtwagens in de Kennedytunnel. In de richting van Nederland is maar één rijstrook beschikbaar.

Op de Antwerpse ring zijn vanmiddag rond 14 uur twee vrachtwagens op elkaar ingereden in de Kennedytunnel richting Nederland. Twee van de drie rijstroken zijn er versperd. Aangezien de files snel aangroeien op de E17 en E34 vanuit het Waasland, is de Liefkenshoektunnel vrijwel meteen tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland.

Een prognose over de duur van de hinder is er nog niet, maar volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de takeldienst alvast opgeroepen en zou de afhandeling dus wel een tijdje kunnen duren. Het ongeval was een klassieke kop-staartaanrijding in de staart van een beginnende file. Achter het ongeval is het al aanschuiven van voor Zwijndrecht op de E17 en vanaf Melsele op de E34. De wachttijden lopen snel op, stelt het Verkeerscentrum. De Liefkenshoektunnel is een alternatief, maar over langere afstand vanuit Gent naar Hasselt rij je beter om via Brussel.

(archieffoto ATV)