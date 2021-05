Nieuws Ongeval: toestand jongen nog altijd zorgwekkend.

Goeiemiddag, welkom. Een jongetje van zeven is nog altijd in levensgevaar na een ongeval gisteravond op de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. Hij werd aangereden door een auto.