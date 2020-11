Ongeval tussen twee 87-jarigen

De Joodse gemeenschap is aangedaan door de reacties die ze krijgen nadat eerder deze week drie feesten in hun gemeenschap werden stilgelegd. Daarom kropen enkele Joodse Antwerpenaren in de pen. Zij waren zelf niet bij de feesten aanwezig, maar ze voelen zich wel heel erg aangesproken. We geven u enkele fragmenten uit de brief:"Aan minister Jan Janbon (sic), burgemeester Bart De Wever, politiechef, politieagenten En ook de Media die alle paniek, angst, armoede, haat en racisme veroorzaken! Aangezien de politie aanvallen, van de laatste dagen in de joodse buurt op een opvallend agressief manier gebeuren, willen we met dit schrijven onze uiterste teleurstelling uitdrukken! Ter informatie: Bij ons is het huwelijksleven anders dan bij de algemene bevolking, een huwelijksfeest is niet zomaar een feest, maar een zuiver religieuze ceremonie, die maar 1 keer in het leven gebeurt. Er wordt daar niet gedronken, niet gevochten en is zonder geweld! In normale omstandigheden wordt een trouwfeest met honderden gasten gevierd. Nu om de maatregelen de maximum te respecteren houden we het minimaal. Maar het minimaal moet wel! Om gods trouw te blijven!!!!Tot onze verbazing enorme spijt en verdriet, werd de hele joodse buurt door de politie aangevallen, met tientallen agenten, alsof ze een ISIS terreurbende of drugs verantwoordelijke hebben ontdekt! Onze kinderen die net op straat zijn geweest kwamen in tranen naar huis met de uitdrukking: “Alles wat grootmoeder van 95 jaar over Auschwitz verteld is zeker juist, het voelt nu zo!”Deuren van onschuldige burgers werden doorboord, kinderen werden wakker gemaakt door agressief politiegedrag! Ze bonkten op privé deuren (...) Alles omdat 50 mensen samen een beetje kip en vis hebben gegeten!!Jaaa, nu kunnen ze goed slapen, ze hebben België gered!!!!! Covid 19 is inderdaad een vies virus! Maar willen jullie bloed met bloed vermijden???? Is het doel van de politie haat en racisme te stimuleren? Is het een plicht aan elke burger te zorgen dat niemand een overtreding doet? Moeten we de politie bellen als een fietser het rood licht doorrijdt, komen ze dan ook met 50 man? Is dit de manier om verdraagzaamheid en zonder haat straten te stimuleren? Armoede, haat en daardoor psychische stoornissen kunnen burgeroorlog veroorzaken!Corona heeft veel levens gekost, en is zeker geen gemakkelijke ziekte, maar het zou wel goed zijn om te overwegen of de maatregelen niet meer slachtoffers veroorzaken! Wij hopen en wachten op positieve veranderingen,Ondertekend door Joodse burgers die bij de feesten niet aanwezig zijn geweest, maar zich persoonlijk erg getroffen voelen!!