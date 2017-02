Ongeval veroorzaakt heel wat ellende op E19 in Brecht

Een verkeersongeval op de E19 in Brecht veroorzaakte vanmorgen heel wat hinder in de richting van Antwerpen. Aanleiding was een botsing tussen twee vrachtwagens.

Er vielen geen gewonden, maar door het ongeval raakte de rijbaan volledig versperd. Je moest er al snel een half uur aanschuiven. En net toen het ongeval afgehandeld was, gebeurde er in de staart van de file een nieuw ongeval. Opnieuw was de E19 volledig versperd. Daarbij raakte één man zwaargewond.