In het gloednieuwe metrostation Opera is een deel van het plafond van de lichtkoepel naar beneden gekomen. De oorzaak is waarschijnlijk een waterlek in combinatie met de felle wind. De brandweer kwam ter plaatse en verwijderde uit voorzorg een groot gedeelte van het plafond. Het tramverkeer werd ook een tijdlang omgeleid, maar rond drie uur vanmiddag reden de trams weer normaal.